Dünya’nın ilk ve tek harita tabanlı açık veri platformu, “Şeffaf Ankara”

Dünya’nın ilk ve tek harita tabanlı indirilebilir açık veri platformu olan “Şeffaf Ankara” projesi, Başkentte hayata geçiriliyor. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “En büyük hedefimiz iş süreçlerini, bu süreçlerin sonuçlarını hemşerilerimizle paylaşarak bilgiye, güce ve güvene kavuşturmaktır” dedi.

Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu dünyanın ilk ve tek harita tabanlı indirilebilir açık veri platformu olan “Şeffaf Ankara” projesinin tanıtımın programı, Büyükşehir Belediyesi’nin konferans salonunda gerçekleşti. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcılık anlayışıyla hazırlanan “Şeffaf Ankara” projesi, 7 kategoride binden fazla veri dosyası ve 16 kategoride 300 binden fazla harita üzerinde konumlandırılmış verileri içeriyor. Şeffaf yönetim anlayışında yeni bir sayfaya geçildiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “ Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşerilerimize hesap vereceğiz, hesap vermekten mutluluk duyacağız. Ankara halkının tertemiz parasının bir kuruşunun bile hakkını savunmaya devam edeceğiz, bir kuruşunu israf etmeden harcayacağız” diye konuştu.

“Bizim gizlimiz saklımız hiç olmayacak”

Göreve başlamadan önce Ankara halkına şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim vadettiğini ve seçilir seçilmez ilk işinin, kent yönetiminde etik değerleri harekete geçirmek olduğunu vurgulayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün, şeffaf yönetim anlayışımızda yeni bir sayfaya geçiyoruz. Dijital çağa entegre edilen hizmetlerimiz için BLD 4.0 ve akıllı şehir projelerimiz kapsamında ‘Şeffaf Ankara Açık Veri Platformunu’ oluşturduk. Bizin gizlimiz saklımız hiç olmayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşerilerimize hesap vereceğiz, hesap vermekten mutluluk duyacağız. Ankara halkının tertemiz parasının bir kuruşunun bile hakkını savunmaya devam edeceğiz, bir kuruşunu israf etmeden harcayacağız. Uygulamamız, çağdaş ve modern şehircilik anlayışına uygun olarak Ankara’nın demografik ve kültürel yapısı, Belediyemizin çalışmaları ve şehrin dinamikleri hakkında birçok veriyi içeren şekilde tasarlandı. Vatandaşlarımızın kamusal hizmetlerde elde edilen verilere kolayca ulaşabilmelerinin yanı sıra genç girişimcilere ve akademik camiaya destek olunması da amaçlanmıştır. En büyük hedefimiz, iş süreçlerini ve bu süreçlerin sonuçlarını hemşerilerimizle paylaşarak bilgiyi güce ve güvene dönüştürmektir. Büyük veri (Big Data) tamamen gerçek verilerin analizine dayandığı için özellikle devlet kurumlarında maliyetleri düşürme, dolandırıcılığı ve suçu önleme, operasyonel verimlilik, iş gücünden tasarruf sağlama, tahmine dayalı bakım ve beklentilere uygun hizmet geliştirme gibi birçok farklı alanda doğru kararlar alınmasına olanak tanımaktadır. İşte Şeffaf Ankara tam olarak da bu noktada büyük bir öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

Ankara’daki tüm kurumlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odası gibi şehrin önemli paydaşlarının hem kendi verilerini yükleyip, hem de mevcut verileri denetleyebilecekleri bir sistemi Başkentte hayata geçirdiklerini ifade eden Yavaş, “Türkiye’de açık veri platformu olan belediyeler arasında, binden fazla açık veri dosyası ve 300 binden fazla haritada konumlandırılmış verisi ile en fazla veri yayınlanan açık veri platformu ‘Şeffaf Ankara’dır. Dünya’da indirilebilir harita tabanlı ilk ve tek açık veri platformu Şeffaf Ankara’dır. Veriler KVKK’ye uygun bir şekilde paylaşılmaktadır. İşin daha da önemli kısmı, Şeffaf Ankara’dan veri indirilerek üretilen projeleri yine Şeffaf Ankara’da yayınlayarak verilerimizi kullananların başarı hikayelerine bir destek de biz vereceğiz. Sadece Belediyemizin verilerini yayınlamakla kalmayıp ayrıca Başkentimizin doğal, kültürel, tarihi ve önemli noktalarını da vatandaşlarımızın kolayca erişimine sunarak kapsamlı bir kent rehberini paylaşmış olacağız. Aslında bu uygulama Ankara Büyükşehir Belediyesinin denetlenme imkânını da sağlıyor” diye konuştu.

Şeffaf Ankara’da yer alan tüm modüllere ve verilere ayrıca Başkent Mobil üzerinden de erişilebilecek.