Dünya Öykü Günü’nde Altındağlı çocuklar ‘Şair Anneden Masallar’ dinledi

Ankara’da, Altındağlı çocuklar masal ve şiir dolu bir gün yaşadı. “Şair Anne” lakaplı eğitimci-yazar Sultan Serdar Doksöz, 14 Şubat Dünya Öykü Günü kapsamında, Altındağlı çocuklarla buluştu.

Şair Anne Altındağlı çocuklarla bir araya geldi. 14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle, Karapürçek Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Şair Anneden Masallar” etkinliği, Altındağlı çocukları masalların ve şiirlerin büyülü dünyasında bir yolculuğa çıkardı. Altındağlı çocuklara birbirinden güzel masallar anlatan ve şiirler okuyan eğitimci-yazar Sultan Serdar Doksöz, çocuklara imzalı kitaplarından da hediye etti. Doksöz’ün söyleşisi, okuduğu şiirler ve anlattığı masallar çocukların büyük beğenisini topladı.

“Kütüphanelerimizde etkinlikler devam edecek”

Altındağlı çocukları farklı alanlarda başarılı isimlerle tanıştırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Şiirler okundukça, masallar anlatıldıkça nesilden nesile aktarılır ve yok olmaz. Şiirler ve masallar yaşadıkça da toplum güzelleşir. Şiirleri ve masallarıyla büyük beğeni toplayan Doksöz’e, Altındağlı çocukların hayatına renk kattığı için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı mahalle kütüphanelerinde etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.