’Dünya Okul Sütü Günü’nde sağlıklı beslenmeye dikkat çekildi

Her yıl 27 Eylül’de düzenlenen ‘Dünya Okul Sütü Günü’ çerçevesinde Keçiörenli öğrencilere gıda ürünleri dağıtıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her yıl 27 Eylül’de düzenlenen Dünya Okul Sütü Günü çerçevesinde ilçedeki Kocatepe İlkokulunda eğitim alan öğrencilere süt ve dondurmadan oluşan gıda ürünlerini dağıttı. Öğrencilere sağlıklı beslenmeleri konusunda uyarılarda bulunan Altınok, süt ve sütten yapılan gıdaların tüketilmesinin sağlık için önemli olduğuna da değindi.

“Gelişmenin en temel taşlarından birisi sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmedir”

Süt ve süt ürünlerinin tüketimini teşvik etmek için Keçiören Belediyesi olarak çalışmalara devam edeceklerini de belirten Altınok, “Öğretmenlerimiz, yarınlarımız, umutlarımız, çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan öğrencilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi nasıl yetiştirirsek geleceğimiz de ülkemiz de öyle gelişir ve yükselir. Bu gelişmenin en temel taşlarından birisi sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmedir. Bu konuda sadece çocuklarımızı değil ebeveynleri de bilinçlendirmeli, doğruyu anlatmalıyız. Burada da görev bizlere, öğretmenlerimize düşüyor. Katkı maddesi içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı, doğala yönelmeli, çocuklarımızı yönlendirmeliyiz. Bol bol süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze tüketmeliyiz. Keçiörenli çocuklarımız çok şanslı. Çünkü Keçiören Belediyesi olarak biz her zaman her konuda yavrularımızın, gelecek nesillerimizin yanındayız” dedi.