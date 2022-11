Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonu Taşdemir: "Mutluyum, gururluyum ve onurluyum"

Güney Kore’de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda birinci olan Tayfun Taşdemir, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i ziyaret etti. Taşdemir, "Sporcu olarak görevimi başarıyla yerine getirdiğim için mutluyum, gururluyum ve onurluyum" diyerek, Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi’nin yapımından dolayı Başkan Şimşek ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Güney Kore’nin Donghae şehrinde düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda İspanyol rakibi Ruben Legazpi’yi 50-14 yenerek dünya şampiyonu olan Tayfun Taşdemir, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ile birlikte Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i makamında ziyaret etti. Ercan, bu şampiyonluğun ülkemiz için anlamının çok büyük olduğunu belirterek, “Biz ülkece defalarca Dünya Kupası Şampiyonluğu, Milli Takımlar Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu kazanmış bir ülkeyiz. Bu sporda başarılı bir ülkeyiz ama senede bir kere yapılan Dünya Ferdi Şampiyonluğu’nu 2003 yılında Semih Saygıner kazanmıştı ve 19 senedir bu başarıyı bir daha yakalayamamıştık. Tayfun Taşdemir, bir bilardocunun kazanabileceği en büyük kupa olan Dünya Şampiyonluğu kupasını geçtiğimiz hafta kazandırdı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük bilardo tesisi Uluslararası Bilardo Kompleksi Gölbaşı’nda, Gölbaşı Belediyemizin katkılarıyla kuruldu. Belki de onun uğurudur bu başarı, onun şansıdır. Hem Dünya Şampiyonumuza hem dünyanın en büyük tesisine sahibiz. Bu bakımdan çok mutluyuz. Tayfun Taşdemir, Mart ayında da Dünya Milli Takım Şampiyonluğu’nu kazanmıştı Almanya’da” şeklinde konuştu.

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde 2023’te 6 Dünya Şampiyonası oynanacak

Başkan Şimşek, Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde geçen sene Dünya Kupası şampiyonluğu oynandığını hatırlatarak, “Tayfun kardeşim orada üçüncü olmuştu. Ben ona o zaman ’Bir sonraki maçta bu kupayı istiyoruz’ demiştim. Daha büyüğü geldi. Seneye bu şampiyona Gölbaşı’mızda Uluslararası Bilardo Kompleksi’mizde olacak. 6 tane dünya şampiyonası oynanacak. Tayfun kardeşimi tekrar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bizim Türk bayrağımızı her tarafta dalgalandırıyorsunuz. Gölbaşı olarak daha da farklı gururlanıyoruz. Siz zaten bu işin duayenisiniz. Biz milli sporcularımızın her zaman yanındayız, destekliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

“Gölbaşı’ndaki Uluslararası Bilardo Kompleksi’ni tüm dünya konuşuyor”

Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir, Başkan Şimşek’e ve Bilardo Federasyonu’na teşekkür ederek, “Gölbaşı’ndaki tesisin büyüklüğünü bütün dünya, bütün Türkiye, herkes konuşuyor. Biz her Türkiye Şampiyonası’nda, her uluslararası organizasyonda Gölbaşı’ndayız. Büyük keyifliyiz bu anlamda. Çok büyük işler yapıyoruz bu alanda hem Bilardo Federasyonu hem de Gölbaşı Belediyesi olarak. Bu başarılar da bizi destekliyor. Sporcu olarak görevimi başarıyla yerine getirdiğim için mutluyum, gururluyum ve onurluyum. Her zaman söylüyorum Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi’nin yapımında, düşünülmesinde, projesinde emeği geçen başta Sayın Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çok şanslıyız bilardocular olarak” diye konuştu.

Tayfun Taşdemir’in başarısıyla Türkiye, 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyon olmuştu.