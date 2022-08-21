DSİ Genel Müdürü Akca, Malatya ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulundu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş’ta ve Malatya’da incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta ve beraberlerindeki heyet Malatya’da ilk olarak 92. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, Şube Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısında Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü görev alanında kalan tamamlanmış ve devam eden projelerin durumu hakkında Bölge Müdürü Kenan Akyürek’ten brifing aldı. Akca ve beraberindeki heyet 21 Ağustos Pazar günü DSİ 92. Şube Müdürlüğünde AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Cemal Nogay, Maski Genel Müdürü Mehmet Mert, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti İlçe Başkanları ve Sulama Birlik Başkanları’nın katılımları ile düzenlenen koordinasyon toplantısında Malatya yatırımları görüşüldü.

Akca, toplantının ardından yaptığı açıklamada “Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Malatya’da da çok önemli projelere imza attık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2022 yılları arasında Malatya iline toplam 4.562.210.396 TL yatırım yapılarak, 90 adet tesis hizmete alınmıştır. Bu tesislerin; 14 adedi Baraj, 1 adedi Gölet, 1 adedi Yeraltı Depolaması, 12 adedi Sulama Tesisi, 4 adedi Arazi Toplulaştırma ve TİGH, 48 adedi Taşkın Koruma Tesisi, 10 adedi Hes Tesisidir. Baraj depolama kapasitesi 228,86 milyon m hacmine ulaşmıştır. Gölet depolama kapasitesi 0,31 milyon m hacmine ulaşmıştır. Toplam 401.300 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 250.994.081 TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Toplam 1.071.470 dekar alanda ATTİGH tescili yapılmıştır. 46 yerleşim yeri ve 4.682 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur” dedi.

DSİ olarak son 20 yılda devasa su yapılarını inşa ettiklerini belirten Akca, “Malumunuz olduğu üzere gıda ve suyun hayati önem taşıdığı bir yüzyıla girdik. Artık bu yapılarda depoladığımız suların iyi yönetilmesi lazım. 2023 yılından itibaren planlamalarımızı bu minvalde yapmalıyız. Özellikle yeraltı su kaynaklarımızı korumamız lazım. Bugün yeraltından kullandığımız her bir damla su, torunlarımızdan hatta onlarında torunlarından ödünç aldığımız sulardır, gelecek nesillerimizin kaynağıdır. Dolayısı ile gelecek nesillerin kaynaklarını bugün bizim kullanmamız doğru değildir. Tarımsal sulamanın bilinçli ve tasarrufa yönelik yapılması çok büyük önem arz etmektedir. Tarımsal üretimde küresel ısınmaya bağlı olarak hem sulama hem de bitki çeşidi bakımından tasarruflu olanların tercih edilmesi su kaynaklarının verimli kullanılması açısından çok önemlidir. Gıda güvenliğini de riske atmadan, su kaynaklarımızı, havza bazında planlayarak kullanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Malatya’daki incelemelerin ardından DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca beraberindeki heyet ile birlikte Kahramanmaraş’a geçti. Heyet ilk olarak Ceyhan kaynaklarında incelemelerde bulunarak buradan Adatepe Sulaması 1. Kısım ve 2. Kısım işlerinin koordine edildiği şantiyeleri ziyaret ederek a çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından DSİ Genel Müdürü Akca açıklamada bulundu. Akça, “20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da çok önemli projelere imza attık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2022 yılları arasında Kahramanmaraş iline toplam 8.663.223.364 TL yatırım yapılarak, 176 adet tesis hizmete alınmıştır. Bu tesislerin; 3 adedi İçmesuyu Tesisi, 9 adedi Baraj, 5 adedi Gölet, 17 adedi Sulama Tesisi, 1 adedi Arazi Toplulaştırma ve TİGH, 105 adedi Taşkın Koruma Tesisi, 36 adedi HES Tesisidir. Yıllık 26,80 milyon içme ve kullanma suyu temin edilerek 600.000 kişiye içme ve kullanma suyu sağlanmıştır. Toplam 175.590 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 209.000.000 TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Toplam 279.200 dekar alanda ATTİGH tescili yapılmıştır. 132 yerleşim yeri ve 143.220 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta yatırımlara ve projelere devam edeceklerini vurgulayan Akça, “Bugünde ekibimiz ile birlikte çalışmaları devam eden Adatepe Sulaması 1. Kısım ve 2. Kısım inşaatlarımızda incelemelerde bulunduk. Çalışmalarda gelinen seviyeler hakkında bilgi aldık. Adatepe sulaması 1. kısmın tamamlanması ile 67 bin 880 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanarak bölgede yapılacak sulu tarımla milli ekonomiye 2022 birim fiyatları ile yıllık 110 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir. Adatepe Sulaması 2. Kısım inşaatımızda da çalışmaların tamamlanması ile de 59 bin 460 dekar tarım arazisinin sulanması ve yapılacak sulu tarımla 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 90 milyon TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” açıklamasında bulundu.