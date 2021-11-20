banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şişecam ve Ciner’den ABD’de 4 milyarlık imza
Şişecam ve Ciner’den ABD’de 4 milyarlık imza
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Bulgaristan'da Türk seçmen korkusu
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
Irak’ta seçimlerin galibi Sadr Grubu silahlı kanadını feshetti
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?
‘İstanbul Senin’ projesi kimin eseri?

Dönüşümün kalbi Altındağ

Ankara’nın kalbi Altındağ, dönüşümün de kalbi oldu. Altındağ Belediyesi, 5 mahallede başlattığı kentsel dönüşümle, başkentte dönüşümün en yoğun yaşandığı ilçe haline geldi.

ANKARA 20.11.2021, 09:58
Dönüşümün kalbi Altındağ

Ankara’nın kalbi Altındağ, dönüşümün de kalbi oldu. Altındağ Belediyesi, 5 mahallede başlattığı kentsel dönüşümle, başkentte dönüşümün en yoğun yaşandığı ilçe haline geldi.

Altındağ’da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’ın kanayan yarası olan bölgelerde değişim ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşüm alanında, çok kısa sürede çok fazla yol kat ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı, "Altındağ’ın farklı mahallelerinde dönüşüm çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Bir bölgede yıkım gerçekleştirirken, başka bir bölgede molozları kaldırıyor, bir diğer bölgede ise yeni, modern ve tarihi dokuya uygun yapıların temellerini atıyoruz. Altındağlı vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kale değer kazanacak

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir bölümü Altındağ’ın tarihi alanlarında gerçekleşiyor. Ankara Kalesi’nin eteklerinde metruk yapıların yıkımlarının devam ettiğini söyleyen Başkan Balcı, şunları kaydetti:

“Ankara Kalesi’nin eteklerinde, Ankara için çok önemli ve çok da değerli bir bölgede, Kayabaşı adı verilen alanda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu bölgede dönüşüm için gerekli adımları kısa sürede attık. Bugüne kadar 450 metruk yapıyı yıktık. Yıkımlarımız devam ediyor. Bu bölgedeki dönüşüm tamamlandığında, bu çalışma Ankara Kalesi için de çok faydalı olacak.”

Tarihi alanlar gün yüzüne çıkıyor

Hacettepe bölgesinde ise restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 8 konağın yapımının tamamlandığı bölgede, 10 yeni konağın da inşası devam ediyor. Bunun yanında bölgedeki tarihi çeşmeler ve evlerin de restorasyonu sürüyor.

Cinderesi Altınşehir oldu

Altındağ’ın kanayan yarası Cinderesi bölgesinde ise hak sahiplerinin modern konutlarına kavuşmalarına çok az zaman kaldı. Cinderesi bölgesinin Altındağ’ın kanayan yarası olduğunu söyleyen Başkan Balcı, "Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. ’Söz verdiğimiz gibi’ parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun, mahcup olmadık. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız" dedi.

Aktaş’ta büyük dönüşüm

Altındağ Belediyesi, Aktaş’taki hak sahiplerine verdiği sözü de tuttu. Aktaş’ta da Türkiye’ye örnek olacak dönüşüm çalışması başladı. Dönüşüm kapsamında inşa edilecek 357 konut için düğmeye basıldı. Aktaş bölgesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Balcı, "Sözümüzü tuttuk, Aktaş’taki hak sahiplerinin de yüzünü güldürdük. Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp, kendilerine teslim edeceğiz İnşallah. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Solfasol’de ahde vefa dönüşümü

Hacı Bayram-ı Veli’nin, Solfasol Mahallesinde doğduğu ev ve çevresi de Altındağ Belediyesinin kentsel değişim ve dönüşüm çalışmalarından nasibini aldı. Bölgenin tarihi ve kültürel yapıya uygun olarak yeniden ayağa kaldırılacağını ifade eden Başkan Balcı, “Ankaramızın manevi mimarı Hacı Bayram-ı Veli’nin, Solfasol’de bulunan doğduğu evi ile çevresini ihya ederek, tarihi ve kültürel dokuya uygun bir merkez haline getiriyoruz. Senelerdir ihmal edilmiş, bakım ve onarıma gerçekten ihtiyacı olan bir alandı. Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a da ilettik. Kendisi de bölgenin ne kadar önemli olduğunun farkında ve hemen talimat vererek çalışmamıza destek oldu. İnşallah Hacı Bayram-ı Veli’nin doğduğu ev ve çevresini yapacağımız çalışma ile ihya edeceğiz” dedi.

100’üncü yıla emin adımlarla

Cumhuriyet’in ilan edildiği Altındağ’ın, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Başkan Balcı, “Altındağ için kendisine sunduğumuz her projede yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a da destekleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6