Doğayla baş başa bostan keyfi

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri belediyeye ait yaz bostanını gezerek doğayla baş başa keyifli bir gün geçirdiler.

Tarımsal üretim faaliyetine ilişkin farkındalık oluşturmak için ilçedeki okulların ve kreşlerin belediyeye ait bostanı ziyaret ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza tohumdan toprağa varıncaya kadar sebze ve diğer bitkilerin üretim aşamalarını öğretiyoruz. Ziraat mühendislerimiz hem bostanımızı hem de seramızı ziyaret eden minik öğrencilerimize temel zirai bilgileri vererek onların bu konuda bilinçlenmesini sağlıyor” dedi.

Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri de bir yandan sebze topladılar, bir yandan da ziraat mühendisleri tarafından bilgilendirildiler. Öğrenciler daha sonra müzik eşliğinde eğlenerek piknik yaptılar.