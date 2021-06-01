Doğal yaşama Keçiören’de ’merhaba’ dediler

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya gelen birbirinden sevimli canlılar burayı ziyaret eden vatandaşların gözdesi oldu. Ailelerin ve çocukların keyif alarak ziyaret ettiği bu parktaki küçük misafirlerin yeni ortamlarına alışmak için annelerinden aldıkları yardım ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda dünyaya yeni gelen ceylan, geyik, kanguru, ördek, tavuk, sülün, emu kuşu ve minik kuzular görücüye çıktı. Veteriner hekimlerin kontrolünde bulundukları ortama uyum sağlamaları için rutin arlıklarla takip edilen minik canlılar, Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden vatandaşların hem yüzünü güldürdü hem de keyifli anlar yaşattı.

Doğal Yaşam Parkı’ndaki canlı çeşitliliğini artırdıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, doğal yaşamı görmeleri için Ankaralıları Keçiören’e davet ederek şunları aktardı:

“Doğal Yaşam Parkımızdaki canlılarımız her geçen gün gerek sayı gerekse tür anlamında çoğalıyor. Keçi, tavuk, eşek, midilli, wallaby, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama ve geyik ailesine katılan yavru midillimiz büyük ilgi görüyor. Parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz. Parkımızın girişine inşa ettiğimiz kapı, park içerisine sabitlediğimiz kuş yuvaları ve peyzaj çalışmalarıyla daha estetik bir görüntüye kavuşturduk.”?