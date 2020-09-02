Doğa eğitmenleri termal ve doğa cenneti Kızılcahamam’da
TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI KAPSAMINDA “SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN EKOLOJİK OKUR YAZARIM 2” PROJESİ İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ KIZILCAHAMAM’DA BİR ARAYA GELDİ.
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında “Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okur Yazarım 2” projesi için okul öncesi eğitimi öğretmenleri Kızılcahamam’da bir araya geldi.
“Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik Okur Yazarım 2” projesi ile katılımcıların ekolojik farkındalık edinmelerini sağlamak ve bu sayede çocukların dünyanın ve doğanın bilimini öğrenerek yaşamlarını bu doğrultuda sürdürmeleri, yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamaları, doğaya yönelik olumlu tutum, değer ve anlayış geliştirmeleri hedefleniyor. Proje kapsamında öncelikle Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosundaki 20 okul öncesi eğitimi öğretmenine ve ardından bu öğretmenlerin sınıflarında eğitim verdikleri 300 çocuk ile eğitimler gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Projenin hedef kitlesini 48-66 aylık (4,5-5 yaş) çocuklar ve onların okul öncesi öğretmenleri oluşturuyor.
31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında doğa eğitimlerini Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Müze Sorumlusu Ali ihsan Kayabaşıoğlu rehberliğinde tamamlayacak olan katılımcılar, öğleden önce salon eğitimlerini alacaklar, günün diğer kısmında ise ilçedeki Soğuksu Milli Parkı, Güvem Beşkonak Fosil Yatakları, bazalt sütunları gibi doğal ve jeolojik yapıyı inceleyecekler.
Proje kapsamında yapılan etkinliklerle ayrıca hem okul öncesi öğretmenlerinin hem de okul öncesi dönem çocuklarının doğa ve doğa olaylarına eleştirel bakabilmeleri, sorunların çözümüne yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma ve sorgulama yapabilmeleri, ekolojinin ilkelerini ve sınırlarını bilmeleri, doğayla uyumlu yaşama becerisi kazanmaları, doğada yaşanan sorunları fark etmeleri ve çözümün bir parçası olabilmeleri, sürdürülebilir yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmaları ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları hedefleniyor.
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