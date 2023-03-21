Doç. Dr. Ünver, Cumhurbaşkanı adayı

Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Murat Ünver cumhurbaşkanı adayı oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Halil Murat Ünver, yeni bir yönetim sistemi tasarladıklarının altını çizerek, “Gerek başkanlık sistemi gerekse parlamenter sistemin milletimize çok iyi hizmet vermediğini düşünüyoruz. Bu yeni yönetim sistemiyle özellikle gençlerimize refah, mutluluk, huzur içerisinde yaşayacağı bir ülke bırakmayı hayal ediyoruz. Bu yolda da gayret ediyoruz. Bütün rakip arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Yeni yönetim sisteminin detaylarını açıklayan Ünver, “Geldiğimizde bizim yönetim sistemimizin adı ‘Bilgelerin Yönetimi’ olacak. Yani liyakatı ve insani değerleri yüksek olan kimselerin, yönetimde ve görevlerde bulunmasını sağlayacağız. Dolayısıyla herkes hakkını alacak. Hiç kimse hak ettiği yerden mahrum kalmayacak. Gerek devlet görevlerinde gerek diğer kamu görevlerinde bu liyakat tabanlı yönetim sistemiyle ülkemize ve milletimize çok daha iyi hizmetler yapacağız” açıklamasında bulundu.