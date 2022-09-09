Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Dini alanda insanları doğru eserlerle buluşturmaya ihtiyacımız var”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Modern iletişim ve etkileşim mecralarında her türlü bilginin gelişigüzel paylaşıldığı günümüzde özellikle dini alanda insanları doğru eserlerle, sağlam kaynaklarla buluşturmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır” açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Hediyem Kitap Olsun Projesi”nin tanıtım toplantısına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada okumanın, araştırmanın ve bilgi sahibi olmanın insanın yaratılış gayesini idrak etmesine, hem dünya hem de ahiret hayatında huzura ermesine vesile olacak en önemli faaliyet olduğunu belirtti.

Özellikle dini alanda doğru bilgiye ulaşmak için büyük bir özen, gayret ve dikkat etmek gerektiğini söyleyen Erbaş, “Bilmek ve bilgiye ulaşmak kadar önemsenmesi gereken bir husus da elde edilen bilginin doğru, sağlam ve faydalı olmasıdır. Altını çizerek ifade etmeliyim ki içinde yaşadığımız bilgi çağında insanlığın en temel meselelerinden biri, doğru bilgiye ulaşma hususunda yaşadığı zorluktur. Modern iletişim ve etkileşim mecralarında her türlü bilginin gelişigüzel paylaşıldığı günümüzde özellikle dini alanda insanları doğru eserlerle, sağlam kaynaklarla buluşturmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

Zihin ve gönül dünyasını tehdit eden bilgi kirliliğinin önüne geçmek için insanları doğru eserlerle, sağlam kaynaklarla buluşturmaya, sahih kaynaklar üzerinden geniş bir okuma seferberliği başlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç hissedildiğini anlatan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan “Hediyem Kitap Olsun” kampanyasına değinerek, “Yurt içinde ve yurt dışında kitap satın alma imkanı olmayan kişilere, dezavantajlı gruplara, çeşitli kurum ve kuruluşlara sahih eserler ulaştırmak üzere ‘Hediyem Kitap Olsun’ sloganıyla örnek bir kitap bağış kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

“İnsanları kitaplarla buluşturacağız”

İnsanlara okuma bilinci ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla başlatılan bu kampanyayla, okumak isteyip de imkanı olmayan ihtiyaç sahibi kişilere Başkanlık yayımlarından çıkan kitapları ulaştırmaya çalışacaklarını not düşen Erbaş, “İslam’la yeni tanışan ve dinimizi detaylı öğrenmek isteyenler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki okullarda, Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere kitaplar hediye edeceğiz. Kütüphanelerimize, gençlik ve kültür merkezlerimize, STK’larımıza kitaplar bağışlayacağız. Huzurevleri, cezaevleri, kadın sığınma evleri ve sevgi evlerinde kalan kardeşlerimizi kitaplarla buluşturacağız” dedi.

İnsanların fıtratında var olan potansiyeli, hakkı batıldan ayırt edecek bir kabiliyeti harekete geçirmek için çalıştıklarını ifade eden Erbaş, Hediyem Kitap Olsun Projesinin 15 ana kategori ve 55 alt kategori olmak üzere toplam bin 682 kitaptan oluştuğunu söyledi.

Kategorilerin titizlikle oluşturulduğunu, içerisinde toplumun her kesimine dokunacak bir rehber niteliğinde eserler bulunduğunu kaydeden Erbaş, iman yolunda ilk adımını atarak Müslüman olan kişilerin hayırseverlerin destekleriyle bu kitaplara erişme imkanı bulabileceğini bildirdi.

“Kampanyamız sayesinde milletimizin emanetleri yeni ufukların yollarını açacak”

Yapılacak bağışlarla yurt içinde 81 il ve 922 ilçede kütüphanesi bulunmayan kurum ve kuruluşlara, yurt dışında ise Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, Latin Amerika ve Asya pasifik ülkelerinde ihtiyaç sahibi kişilere söz konusu kitapların setler halinde ulaştırılacağını açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Hediyem Kitap Olsun kampanyamız sayesinde fedakar ve cömert milletimizin emanetleri önce ülkemiz, sonra da dünyanın dört bir tarafındaki insanlara ulaştırılarak yeni ufukların yollarını açacaktır. İnsanların nitelikli kitaplar vasıtasıyla doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak, yeryüzünde iyiliklerin çoğalmasına vesile olacaktır. Aziz milletimizin bu anlamlı kampanyamıza gereken desteği vereceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.