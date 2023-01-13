Din-Bir-Sen Genel Başkanı Özdemir: "Vekil imamların kadro talebi, süre şartına takılmasın"

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, kadro talebi devam eden vekil imamların kadroya alınmasında herhangi bir süre şartının olmaması gerektiğini söyledi.

Kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınma süreciyle ilgili açıklama yapan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, "Devletimiz kamudaki sözleşmeli personelin kadrolu olması ve çalışma barışının sağlanması adına önemli adımlar atmaktadır. Vekil imamların kadro talebi de uzun zamandır dile getirdiğimiz bir konudur. Bu talebin de acilen karşılanmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu süreçte, vekil imamların kadroya alınmasında bir çalışma süresi şartı getirileceği yönünde duyumlar aldıklarını belirten Özdemir, "Bin 800 gün çalışan vekil imamlarımıza kadro verileceği, bin 800 gün çalışamayan vekil imamlarımızın kadrodan yararlanamayacağı şeklinde bilgiye ulaştık. Din-Bir-Sen olarak vekil imamlar için süre şartı aranmaksızın kadro istediğimizi dile getiriyoruz. Vekil imamlarımız puan şartı aranmaksızın, DHBT ve KPSS şartına tabi tutulmadan ve özellikle süre şartı aranmadan kadroya alınmalarıdır" dedi.

"Bu durum vekil imamlarımızın sosyal huzurunu da aile huzurunu da ciddi manada yaralıyor"

Vekil imamların çalışma şekline yönelik de bilgi veren Din-Bir-Sen Genel Başkanı Özdemir, şunları söyledi:

"Kadrolu din görevlileri ile aynı ortamda çalışan ama aynı şartlara sahip olamayan vekil imamlar görev süreleri bittiğinde ne yazık ki kapı önüne konuluyor, ’İhtiyaç duyduğumuzda sizi çağırıyoruz’ deniliyor. Bu durum vekil imamlarımızın sosyal huzurunu da aile huzurunu da ciddi manada yaralıyor."

Hükümetin kamu görevlilerine yönelik birçok önemli adım attığını da belirten Özdemir, sayıları yüksek olmayan vekil imamların mahrum bırakılmaması gerektiğini, onların kadro talebinin karşılanmasının da din görevlileri açısından önemli adım olacağını kaydetti. Yetkili sendikanın sorunları çözmek yerine sorunlardan beslenen bir anlayışla hareket ettiğini belirten Özdemir, sonuç almanın ve etkinin yetkide değil etkide olduğunu, din görevlilerinin taleplerini dile getiren ve takipçisi olanın Din-Bir-Sen olduğunu dile getirdi. Din-Bir-Sen olarak dile getirip takibini yaptıkları sorunların çözüme kavuştuğunu hatırlatan Özdemir, bundan sonra da bu şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.