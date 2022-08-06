‘Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi’ ile çocuklara kent gezisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda öğrenci dostu uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ‘Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi’ne katılan öğrencilere yönelik kent gezisi düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile öğrenci dostu uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ‘Dikkat Geliştirme ve Odaklanma Eğitimi’ne katılan öğrencilere yönelik kent gezisi düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi ekiplerinin düzenlediği kent gezisi Rahmi Koç Müzesi’ndeki define avı etkinliği ile başlarken Ankara Kalesi surları ve kale içerisinde yer alan cam atölyesinde cam boyama etkinliği ile sona erdi.

“Gezimize katılan çocuklarımız ve ailelerimiz çok mutlu oldu”

Eğitimlerin yaz boyu devam edeceğini belirten ABB Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi Karabulut gezi ile ilgili, “Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık merkezi olarak Dikkat ve Odaklanma eğitimine katılan çocuklarımız için kent gezisi düzenledik. İlk olarak Rahmi Koç müzesine geldik daha sonra Ankara Kalesini gezeceğiz ardından çocuklarımızla beraber cam boyama atölyesine gideceğiz. Gezimize katılan çocuklarımız ve ailelerimiz çok mutlu oldu” ifadelerine yer verdi.