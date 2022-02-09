Dikimevi-Natoyolu metrosu için proje tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi için güzergah ve istasyon yerleşim planlarını içeren projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşaklar, bisiklet yolları ve yeni alınan otobüslerin yanında ulaşımda birçok projeyi daha hayata geçiriyor. Yapımına başlanması hedeflenen Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi için güzergâh ve istasyon yerleşim planlarını içeren projeler görüş almak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne sunuldu. Tamamen yer altından yapılacak olan metro hattı projelerinin bakanlık tarafından onaylanmasını takiben Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden proje için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına yatırım başvurusu yapılacak. Yatırım başvurusunun onaylanmasının hemen ardından yapım ihalesine çıkılacak.

8 ayrı istasyondan oluşması planlanıyor

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına entegre edilecek olan Dikimevi-Natoyolu hattının uzunluğu 7,4 kilometre olacak. Hat Abidinpaşa, Aşık Veysel, Tuzluçayır, General Zeki Doğan, Fahri Korutürk, Cengizhan, Akşemsettin ve Natoyolu isimleriyle 8 ayrı istasyondan oluşacak. 2026 yılı için zirve saatlerde tek yönde 10 bin 874 yolcunun seyahat edeceği tahmin edilen raylı sistem hattını 2050 yılı için günde 691 bin 528 yolcunun kullanacağı öngörülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay-Dikmen metro hattı için de proje ihalesine çıkılmadan önceki son çalışmalarını sürdürüyor.

“Projemizi tamamlayarak Ulaştırma Bakanlığına sunduk”

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Başkentlilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, metro proje hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Mamak’ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY’a bağlayacak Dikimevi-Natoyolu metro projemizi tamamlayarak bugün itibarıyla Ulaştırma Bakanlığına sunduk. Onay işleminden sonra Sn. Cumhurbaşkanı’nın yatırım programına almasıyla birlikte yapım ihalesine çıkacağız.”