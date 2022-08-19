Derman Market yaraları sarıyor

Yenimahalle Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla hizmete açılan “Derman Market” yaraları sarmaya devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi bütçesi ve hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içerisindeki Derman Market’te günlük ortalama 100 ihtiyaç sahibi aileye temizlik, gıda, giyim ve ayakkabı gibi 100 çeşit ürünü temin etme imkanı sunuluyor. Yenimahalle’nin Yerel Yönetim Proje Ödülü’ne sahip “Derman Market” projesi ile ekonomik sıkıntı çeken ve belediye ekipleri tarafından tespit edilen aileler, kartlarına yüklenen kredilerle 2 ayda bir gıda ve temizlik ürünlerini, 6 ayda bir de giyim ve ayakkabı ürünlerini alabiliyor.

Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar için hizmete açılan Derman Market’in ihtiyaç sahibi ailelere desteğini sürdürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hayata geçirdiğimiz bu proje ile bağış yapmak isteyen firmalarımızı gerçek ihtiyaç sahibi aileler ile buluşturuyoruz. Vatandaşlarımız ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu zor günlerde Yenimahalle Belediyesi olarak insanları rencide etmeden elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Alan el veren eli görmüyor. Ailelerimiz de ihtiyacı olanı utandırılmadan, kimseye reklam edilmeden edinme fırsatını buluyor. Yenimahalle’de sosyal belediyeciliğin gereklerini sonuna kadar yerine getiriyoruz” dedi.