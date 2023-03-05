Depremzede çocuklar “Mutluluk Denince Akla” oyununda buluştu

Deprem bölgesinden Ankara Yenimahalle’ye gelen çocukların yüzlerini gülümsetmek ve yaşadıklarını bir nebze olsun unutturmak için çeşitli etkinliklere imza atan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de “Mutluluk Denince Akla” adlı çocuk oyununu miniklerle buluşturdu.

Eti Çocuk Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu oyunu ücretsiz olarak Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde 2 gün boyunca çocukların beğenisine sunan belediye, oyunu depremzede çocuklara ve Yenimahalleli miniklere özel olarak sergiledi. Mutlu olmak için sahip olunması gereken 12 temel bilgi ve değerin eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatıldığı oyunda paylaşmak, yardımlaşmak, çevreyi ve doğayı korumak, hayvan sevgisi, empati, hoşgörü, adil olmak, hayal etmenin gücü gibi konular işlenerek, çocuklara temel değerler aşılandı. Oyunda çocuklar, mutlu zaman perisinin Özgür’e hediye ettiği sihirli saat ile Özgür ve arkadaşlarının farklı maceralara atılmasını meraklı gözlerle izledi.

“Etkinliklerimiz devam edecek”

Depremden etkilenen çocukların hoşça vakit geçirebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Bu felaketten hepimiz çok yara aldık. Özellikle çocuklar bu durumdan fazlasıyla etkilendi. Bu yüzden çocuklarımızın içinde bulunduğu psikolojik durumdan sıyrılarak hoşça vakit geçirmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Etkinliklerimiz devam edecek” dedi.