Depremden etkilenen çocuklara sinema keyfi

Kahramankazan Belediyesi, çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla aralarında velilerin de bulunduğu 70 depremzedeyi sinemaya götürdü.

Kahramankazan Belediyesi deprem bölgelerinden gelerek Kahramankazan’a yerleşen ailelerin çocukları için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Depremin olumsuz havasından uzaklaşmaları için düzenlenen etkinlikte depremzede çocukların yaşadıkları afeti unutarak eğlenceli anlar yaşadı. Sinemaya götürülen çocuklar mısır ikramlarıyla birlikte filmin tadını doyasıya çıkarırken yaşadıkları keyifli anlar renkli görüntülere sahne oldu.