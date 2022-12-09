Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Metiner’den Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Canpolat’a ziyaret

Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ı makamında ziyaret etti.

Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Osmanlı Ocakları Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme ile ilgili Osmanlı Ocakları sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

“Mehmet Metiner abimizi genel merkez binamızda ağırladık. Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz."

Ziyaret hatıra fotoğrafı ardından sona erdi.