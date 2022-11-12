DEMBİR-DER Genel Başkanı Metiner: “(PKK) Kürtlerle ilgili konuları açık yüreklilikle konuşmamızın önünde engel oluşturuyor”

Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) Genel Başkanı Mehmet Metiner, “Kürtler adına hareket ettiğini iddia eden terör örgütünün (PKK) Türkiye kamuoyunda yol açtığı zihni ve psikolojik bariyerler, ne yazık ki Kürtlerle ilgili konuları açık yüreklilikle konuşmamızın önünde engel oluşturuyor” dedi.

Ankara’da bir otelde DEMBİR-DER ile Demokrasi ve Birlik Vakfının ortaklaşa düzenledikleri “Kürtler ne istiyor?” konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner ve Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı katıldı. Metiner, burada yaptığı konuşmasında toplantının sıradan bir toplantı olmadığını, tarihi önemli bir toplantı yaptıklarını savunarak, “İnanıyorum ki bugün burada dile getirdiğimiz öneriler ve talepler geleceğin Türkiye’sinde hayatiyet bulacaktır. Biz Kürtler etnik kimliğin inkarından ve cebri asimilasyon politikalarından kaynaklanan Kürt sorununun demokrasi ve birlik anlayışı içinde kardeşliği esas alan bir bilinçle inanç ve cesaretle çözen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın devletimizin başı olarak var olan diğer sorunlarımızı da çözeceğine, istek ve taleplerimizi de aynı anlayış ve bilinçle karşılayacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Çalıştayda ortaya çıkacak talepler listesini bir rapor haline dönüştürüp düzenleyeceklerini ve kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Metiner, şöyle devam etti:

“Bu raporun birer nüshasını başta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan olmak üzere diğer partilerin genel başkanlarına da bizzat sunacağız bu çalıştay dolayısıyla dernek ve vakıf olarak, ne düşündüğümüzü ve nerede durduğumuzu açık yüreklilikle bütün içtenliğimizle özel tarihle belirtmek istiyorum. Kürtler kimdir, ne istiyorlar sorusuna cevap verirken biliyorum, önümüzde ciddi manada zihni ve psikolojik bariyerler olacak. Bu bariyerler, sadece devlet katından veya Türk toplumundan kaynaklı bariyerler değildir. Aynı zamanda Kürtler adına sözde hareket ettiğini söyleyen çevrelerden de kaynaklı bariyerlerdir. Özellikle sözde kürtlük iddiasında bulunan çevrelerin kendilerine tabi olmayan Kürtler tarafından bu tür meselelerin konuşulmasından duydukları rahatsızlık dahası bu tür toplantılara katılanları dahi fişleyen faşizan ve baskıcı toplumları ciddi bir bariyer oluşturmaktadır. Onlar istiyorlar ki Kürtler adına kendilerinden başka kimse konuşmasın, Kürtlerin taleplerinin sözcülüğünü de kendilerinden başka kimse yapmasınlar. Bu vesileyle kendilerini kürtlüğün onay mercii ve Kürtlerin de sahibi olarak gören çevrelerin bu anlayışlarını kınadığımızı önemle vurgulamak isterim. İşin bir diğer boyutu da şu: Kürtler adına hareket ettiğini iddia eden terör örgütünün Türkiye kamuoyunda yol açtığı zihni ve psikolojik bariyerler ne yazık ki Kürtlerle ilgili konuları açık yüreklilikle konuşmamızın önünde engel oluşturuyor.”

DEMBİR-DER Başkan Yardımcısı Elmalı ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yeni yüz yıl vizyonunda yeni bir anayasa çağrısı olduğunu hatırlatarak, “Siyasal iktidarlar yeni bir anayasa çağrısı yaptığı zaman elbette ki onun içerisinde daha eşitlikçi, özgürlükçü herkesi kucaklayıcı bir anaysa taahhüt eder. Bu anayasaların kendi özü ve niteliği itibariyledir. Dolayısıyla bir yeni anayasa süreci ülkede başladığı zaman devletle birey arasında müzakerelerin kapısı ardına kadar açılır. Devlet en fazla yeni anayasa süreci içerisinde toplumsal problemleri dinlemeye daha hevesli ve daha açıktır” dedi.

“Dernek ve vakıf olarak bu problemin demokratik zeminde çözülebileceğine inananlardanız ve bunu savunanlardanız”

Çalıştayın yeni anayasal süreç anlamında büyük önemi olduğunu düşündüğünü ifade eden Elmalı, “Kürt meselesi tabii bu anayasaların temel mantalitesi toplumsal sorunların çözümüne yöneliktir. Türkiye’nin fay hattını oluşturan toplumsal sorunlar ise Kürt meselesinden ayrı olarak tabii ki de düşünülemez bu çerçevede Kürt meselesini çözebilecek demokratik ortam, altını çizerek söylüyorum biz dernek ve vakıf olarak bu problemin demokratik zeminde çözülebileceğine inananlardanız ve bunu savunanlardanız. Dolayısıyla bu yeni anayasa sürecinde Kürt meselesini çözmeye, Kürt meselesine ilişkin hüküm içermeyen yeni bir anayasa olmayacaktır. Çünkü en kadim sorunlardan bir tanesi de Kürt sorunudur bu ülke için” ifadelerini kullandı.