banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
TCMB piyasayı 82 milyar TL fonladı
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Benzin zammı dur durak bilmiyor! Bir zam daha gelecek...
Piyasalarda son durum
Piyasalarda son durum
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...
Sigara tiryakileri yasta! En ucuz sigara artık 40 TL olacak...

Dede Torun Evi’ne sevgi dolu ziyaret

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi’ndeki özel gereksinimli gençler, Dede Torun Evi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ANKARA 18.05.2022, 13:58
Dede Torun Evi’ne sevgi dolu ziyaret

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi’ndeki özel gereksinimli gençler, Dede Torun Evi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak, yaşam kalitelerini yükseltmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktivitelerle hizmet veren Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi’nin özel gereksinimli gençleri, yaşlıların huzurla vakit geçirdiği Dede Torun Evi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Gelen misafirlere çay ve çorbanın ikram edildiği Dede Torun Evi’nde yaşlıların ellerini öpüp, onlarla yakından ilgilenen özel gençler, büyükleriyle bol bol sohbet ederek keyif dolu vakit geçirdi.

Özel gençlerin ve büyüklerin yüzlerindeki bir tebessümün kendileri için büyük moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Özel gereksinimli gençlerimiz, Dede Torun Evimizi ziyaret ederek büyüklerimizle keyif dolu vakit geçirdi. Kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığı Dede Torun Evlerimizde kuşakları birbirine yakınlaştırmak, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara birincil ağızdan aktarılması için gençlerimizi büyüklerimizle buluşturuyoruz. Engelli kardeşlerimizi sosyal hayata en iyi şekilde entegre etmek için yeni hizmet alanlarının yanı sıra, kültürel etkinlikler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 37 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
22°
parçalı az bulutlu