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Davutoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

ANKARA 02.01.2023, 14:09
Davutoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Altılı masanın 5 Ocak’taki 10’uncu toplantısı öncesi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ziyaretlerine başladı. Davutoğlu, bu çerçevede CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

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