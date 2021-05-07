Daha yeşil bir Nallıhan için çalışmalar sürüyor

Nallıhan Belediyesi, “Daha yeşil bir Nallıhan” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni parkların ve yeşil alanların yapımına hızla devam ediyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş’ın talimatları üzerine Nallıhan Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı başlayan üç park ve yeşil alanda çalışmalar devam ediyor. Toplam 10 bin 980 metrekarelik alandaki parklarda 3 adet çocuk oyun alanı, 3 adet trambolin, 3 adet fitness alanı, 13 adet kamelya oturma alanı, 2 adet basketbol sahası, 2 adet kum oyun alanı, 3 adet süs havuzu, seyir terası ve yürüyüş yolları bulunuyor.

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, “Atatürk Mahallemizde, 100. Yıl Mahallemiz Beltaş sitesi arkasında ve Hacıbey Mahallesi Öğretmenler Sitesi yanında devam eden park ve yeşil alan çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanarak Nallıhanlı hemşerilerimize teslim edeceğiz. Şimdiden Nallıhanlı hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.