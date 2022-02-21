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Dadaşlar Hemşehri Gecesi’nde buluştu

Kent kültürüyle ilgili çalışmalarına büyük önem veren Mamak Belediyesi, Erzurumluları ‘Hemşehri Geceleri’nde bir araya getirdi.

ANKARA 21.02.2022, 09:55
Dadaşlar Hemşehri Gecesi’nde buluştu

Kent kültürüyle ilgili çalışmalarına büyük önem veren Mamak Belediyesi, Erzurumluları ‘Hemşehri Geceleri’nde bir araya getirdi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır, Enis Acar, Şeyda Erdal’ın eşsiz performansıyla şehrin manevi ve kültürel değerlerini yansıtan ezgiler, dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Bar ekibinin gösterileri geceye damga vururken, meddah anlatımı ise büyük beğeni topladı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen konser, Mamak Belediyesi ve Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı ile organize edildi.

Hepimizin görevi

Geçmişi bilmenin, bunları gençlere anlatmanın ve geleceğe taşımanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta 81 vilayetten hemşehrilerimiz var. Düzenlediğimiz hemşehri gecelerinde, sizleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de Erzurumlu Dadaşlarla birlikteyiz. Güzel Mamakımız’a renk kattılar. Hemşehrilerimizin hepsi başımızın tacı. Mamak’ta kültürümüzün tüm güzelliklerini yaşatmaya ve bunları geleceğe aktarmaya düzenlediğimiz organizasyonlarla devam edeceğiz” dedi.

"Erzurum’u, Ankara’ya getirdik"

Erzurum çok büyük bir kültür birikimine sahip olduğunu ifade eden Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur, “Öncelikle böyle bir geceyi organize ederek, hem Erzurumlu hemşehrilerimizi bir araya getirme hem de Erzurum kültürünün tanıtılmasına vesile olduğu için Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkür ediyorum. Bugün sizler için çok güzel bir program hazırladık. Doya doya Erzurum’u yaşayacaksınız. Erzurum’u, Ankara’ya getirdik" dedi.

Erzurum havası sert, insanı merttir

Bugün bir Erzurumlu olarak Dadaşlar diyarının güzel insanları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, “Erzurum havası sert, insanı merttir. Erzurum, aş otudur, toraktır, ketedir, caşırdır, size can diye cevap verilen memlekettir. Bizleri bu özel gecede bir araya getiren başta Mamak Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçene herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konsere, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Nahide Mumcu, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl,MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur, Mamak ESAV Şube Başkanı İlhan Ökmen, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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