banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Canlı yayında büyük kavga!
Canlı yayında büyük kavga!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Akaryakıt fiyatları için flaş karar!
Dolar zirveyi terk ediyor!
Dolar zirveyi terk ediyor!
Kılıçdaroğlu: Bizim yolumuz civanmert yoludur
Kılıçdaroğlu: Bizim yolumuz civanmert yoludur

Cumhuriyet için koşacaklar

Ankara Mamak Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, düzenleyeceği “Cumhuriyet Koşusu” için geri sayım başladı. 2008-2009 doğumlu öğrencilerin katılacağı bu anlamlı koşu 28 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek. Spor kültürünü topluma aşılayarak, sporu; hayatın daima bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tür etkinlikler, duygu ve düşüncelerimizin bir tür ilanıdır. Cumhuriyet Koşusu ile hem Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağız hem de sporun güzelliğini seyredip hemşerilerimizin gününü güzelleştireceğiz” dedi.

ANKARA 26.10.2021, 09:40
Cumhuriyet için koşacaklar

Ankara Mamak Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, düzenleyeceği “Cumhuriyet Koşusu” için geri sayım başladı. 2008-2009 doğumlu öğrencilerin katılacağı bu anlamlı koşu 28 Ekim Perşembe günü saat 10.30’da Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek. Spor kültürünü topluma aşılayarak, sporu; hayatın daima bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tür etkinlikler, duygu ve düşüncelerimizin bir tür ilanıdır. Cumhuriyet Koşusu ile hem Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağız hem de sporun güzelliğini seyredip hemşerilerimizin gününü güzelleştireceğiz” dedi.

Cumhuriyet coşkusunu her alanda yaşayacağız

Mamak Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet coşkusunu her alanda yaşatmak istediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü hep birlikte bu coşkuya ortak olacağımız bir etkinlik düzenliyoruz. Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacağımız bu güzel etkinliğimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 10 10
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2