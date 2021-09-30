banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Pursaklar halkını ağırladı

Pursaklar Belediyesi, ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gezisi düzenledi.

ANKARA 30.09.2021, 11:08
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Pursaklar halkını ağırladı

Pursaklar Belediyesi, ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gezisi düzenledi.

Pursaklar halkının yoğun ilgi gösterdiği kültür gezileri başladı. Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camsi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ kültür gezisinin ilki gerçekleştirildi. Pursaklar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezide, rehber eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni gezen Pursaklar halkı, detaylı bilgiler aldı.

İlçe sakinlerinin 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni görmeleri için başlatılan kültür gezilerinin belli aralıklarla devam etmesi planlanırken, gezilerden 7’den 70’e herkes faydalanabilecek. Gezilerden büyük bir beğeni ile dönen vatandaşlar, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0