Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Pursaklar halkını ağırladı

Pursaklar Belediyesi, ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ projesi kapsamında vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gezisi düzenledi.

Pursaklar halkının yoğun ilgi gösterdiği kültür gezileri başladı. Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile düzenlenen ‘‘15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camsi’ni ve Millet Kütüphanesi’ni Görmeyen Kalmasın’’ kültür gezisinin ilki gerçekleştirildi. Pursaklar Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen gezide, rehber eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni gezen Pursaklar halkı, detaylı bilgiler aldı.

İlçe sakinlerinin 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni, Millet Camii’ni ve Millet Kütüphanesi’ni görmeleri için başlatılan kültür gezilerinin belli aralıklarla devam etmesi planlanırken, gezilerden 7’den 70’e herkes faydalanabilecek. Gezilerden büyük bir beğeni ile dönen vatandaşlar, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e teşekkür etti.