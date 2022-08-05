Çubuk-1 Barajı’nda Manga rüzgarı esecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), temmuz ayından itibaren yaz boyunca Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı’nda her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapacak. “Yaz Akşamları” etkinlikleri çerçevesinde alternatif rock müziğin sevilen grubu Manga, 7 Ağustos Pazar günü Çubuk-1 Barajı’nda sahne alarak Başkentlilerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Yaz boyunca her ayın ilk pazar günü çeşitli konserlere ev sahipliği yapan ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı’nda “Yaz Akşamları” etkinliklerini Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlara açık olarak düzenlenen ve ücretsiz olan yaz akşamları etkinlikleri çerçevesinde 7 Ağustos Pazar günü 18.00’de alternatif rock müziğin sevilen grubu Manga sahne alacak. Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı’nda saat 18.00’de düzenlenecek konsere katılmak isteyen vatandaşlar için ayrıca 15.00-17.30 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı’ndan ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek. Konser bitiminde de ise vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla Çubuk-1 Barajı’ndan Kızılay Zafer Çarşısı’na 20.30-22.30 saatleri arasında ulaşım sağlanacak.