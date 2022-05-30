Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı’na yaklaşık 50 bin ziyaretçi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin baştan aşağı yenileyerek Başkentlilerin hizmetine sunduğu Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Barajın hafta sonu yaklaşık 50 bin Başkentliye ev sahipliği yaptığını sosyal medya hesapları üzerinden açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “1994 yılından beri atıl durumda olan barajı ayağa kaldırdık, yıllar sonra yeniden su tutuyor. Gururlu ve mutluyuz’’ dedi.

Yenilen çevresi, oyun alanları, Atatürk Evi, bisiklet yolları, etkinlik ve mesire alanları, serası, spor sahası, muhteşem doğası ve yeşilin her tonunu barındıran yeni görüntüsüyle Başkentlilerin özellikle hafta sonları tercih ettiği Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı dolup taşıyor. Hafta sonu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bu ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Burası Cumhuriyet’in ilk barajı, Ata’mızın mirası; Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı. 1994 yılından beri atıl durumda olan barajı ayağa kaldırdık, yıllar sonra yeniden su tutuyor. Bugün de yaklaşık 50 bin Ankaralıyı misafir ettik. Gururlu ve mutluyuz’’ dedi.