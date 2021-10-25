Çocukların vazgeçilmezi doğal yaşam parkı

Yazdan kalma bir hafta sonu yaşanan Keçiören’de aileler çocuklarıyla birlikte Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na akın etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımız ve çocuklarımız yenileyerek hizmete sunduğumuz Doğal Yaşam Parkımıza gelerek stresli yaşamdan bir nebze de olsa uzaklaşıyorlar. Çocuklarımız burada doğayı ve hiç görmedikleri canlıları tanıma fırsatı buluyorlar” dedi.

Onlarca türden canlıya ev sahipliği yapan Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ailelerin ve çocukların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte yazdan kalma hafta sonunu dışarda geçirmek isteyen ailelerin yoğun olarak tercih ettiği uğrak noktası olan Doğal Yaşam Parkı yenilenen yüzüyle ve hayvan çeşitliliğiyle ziyaretçilere hayvan sevgisini doyasıya yaşattı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki okulların Doğal Yaşam Parkına çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini ve bu sayede çocuklara hayvan sevgisini aşılama fırsatı bulduklarını belirterek, “Doğal Yaşam Parkımızda keçi, tavuk, eşek, midilli, valabi, kanguru, maymun, ceylan, emu kuşu, Ankara keçisi, tavus kuşu, sülün, lama, geyik ve kanatlı hayvanlardan oluşan birçok türde canlımız var. Özellikle dünyaya yeni gelen canlılarımız çocuklarımızdan büyük ilgi görüyor. Bu parkımızda, gençlerimize ve çocuklarımıza bir taraftan hayvan sevgisini aşılarken diğer yandan da canlılar âlemini tanıtarak tabiatla iç içe vakit geçirmeleri için fırsat sunuyoruz” İfadelerini kullandı.