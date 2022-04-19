Çocukların favorisi Çocuk Kulübü

Başkent Millet Bahçesi’nde bulunan Çocuk Kulübü çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Başkent Millet Bahçesi, çocukların da ilgisini çekiyor. Altındağ Belediyesi Çocuk Kulübü gün boyu çocuklarla dolup taşıyor. Kitaplardan satranca, boyalardan zeka oyunlarına kadar pek çok değişik etkinlik ve eğlencenin olduğu Çocuk Kulübü çocukların büyük beğenisini topluyor.

Çocukların mutlu olacağı projeler hayata geçirmeyi çok önemsediklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bu güzel alanda çocuklarımızın neşeli kahkahalarını duyduğumuz için çok mutluyuz. Çocuk Kulübümüz her gün birbirinden güzel, pırıl pırıl yavrularımızla dolup taşıyor. Çocuklar ve ebeveynleri kulübe büyük ilgi gösteriyor. Düzenlediğimiz etkinlik programlarımızla Çocuk Kulübü’nü daha da eğlenceli ve keyifli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Çocuk kulübümüz herkes için mutluluk kaynağı oldu, inşallah hep de böyle olacak” dedi.

Başkent Millet Bahçesi’nin Ankaralılar tarafından çok sevildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Ankara’mızın kalbinde yemyeşil bir vaha olan Millet Bahçesi büyük ilgi gördü. Her yaştan vatandaşımız burada kendine göre bir eğlence bulabiliyor, buraya gelen herkes neşe içinde alandan ayrılıyor. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.