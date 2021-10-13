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Çocuk gündüz bakım evlerine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 4 çocuk gündüz bakım evinde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Alanında uzman eğitimcilerle 37-66 aylık çocuklara hizmet verilen çocuk gündüz bakım evleri yoğun ilgi görüyor.

ANKARA 13.10.2021, 12:46
Çocuk gündüz bakım evlerine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan 4 çocuk gündüz bakım evinde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Alanında uzman eğitimcilerle 37-66 aylık çocuklara hizmet verilen çocuk gündüz bakım evleri yoğun ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ailelerden gelen yoğun talep nedeniyle çocuk gündüz bakım evlerinin sayısını artırdı. 37-66 aylık çocuklara hizmet veren Batıkent, İşçi Blokları, Ahmetler ve Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakım evinde yaş grubuna göre verilen eğitimlerin yanı sıra sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Velilerin güvenerek çocuklarını emanet ettiğini belirten İşçi Blokları Gündüz Bakımevi İdarecisi Yasemin Yorulmaz, “Yeni eğitim dönemine başladık. 100 kişilik kapasitedeki yerimizde pandemi sebebiyle 60 çocukla devam ediyoruz. Uzman kadromuz tarafından hazırlanan farklı branşlarda yaş gruplarına özel eğitim programımızla yeni dönemimizi güzel bir şekilde tamamlayacağız” dedi.

37-66 aylık çocukların kişisel gelişim ve eğitimlerine uzman kadrosuyla okul öncesi destek olmak amacıyla hizmet veren çocuk gündüz bakım evlerinde çocuklar, sosyal etkinlikler ile geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.

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