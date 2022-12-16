Çivilerle tellerin buluştuğu sergi göz kamaştırdı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) filografi eğitimi gören kursiyerlerin eserleri açılan sergide sanatseverler ile buluştu.

YENİMEK’te filografi eğitimi gören ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler, “Çivilerin Tellerle Buluşması” adlı sergide eserlerini görücüye çıkardı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda gerçekleşen serginin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, muhtarlar ve sanatseverler katıldı. 100’e yakın eserin bulunduğu serginin açılış kurdelesini kursiyerler ile birlikte kesen Başkan Yaşar, 2009 yılında faaliyete giren YENİMEK’in geldiği noktayı görmekten gurur duyduğunu söyledi. Yaşar, “YENİMEK ile bugüne kadar binlerce vatandaşımıza eğitim imkanı sunduk. Kurslarımız 2022-2023 dönemi itibari ile Yenimahalle’nin 24 farklı noktasında 80 branşta, 150 alanında uzman eğitmenle 22 bin kursiyere hizmet verecek. Bugün burada bu nadide eserleri ortaya çıkaran tüm kursiyerlerimize, emeği geçen tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sergide YENİMEK’te aldığı eğitimi profesyonel olarak icra eden ve 5 yıldır YENİMEK bünyesinde filografi öğretmenliği yapan Seher Karsavuranoğlu’nun 100’e yakın kursiyeri, unutulmaya yüz tutmuş filografi sanatına can verdi. 100’e yakın el emeğinin görücüye çıktığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.