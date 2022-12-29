Çiçek ve Arınç’tan İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Kahraman’a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman’ın görevine başlamasının ardından ziyaretler devam ediyor. Bu çerçevede Kahraman, önce Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, ardından da yine eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile makamında görüşme gerçekleştirdi.

Kahraman’ın iki ziyaretçisini de kapıda karşıladığı özel görüşme samimi bir ortamda gerçekleşirken, görüşmede güncel konulara dair fikir alışverişinde bulunuldu.