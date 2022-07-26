Çiçek takası uygulamasının şimdiki adresi Beşevler Metrosu oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ilkini Batıkent Metro İstasyonu’nda hayata geçirdiği “Çiçeğim Takas” uygulamasını kent genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Başkentlilere ellerinde bulunan çiçek ile bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlayan ABB şimdi de Beşevler Metro altında çiçek takası uygulamasını başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı ve çevre dostu projelerini hız kesmeden sürdürüyor.Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliği ile ilki Batıkent Metro İstasyonu’nda hayata geçirilen ‘Çiçeğim Takas’ uygulaması şimdi de Beşevler Metro altında açılan stant ile devam ediyor.

Çiçek takası uygulaması Metro ve Ankaray İstasyonlarını dolaşacak

Başkentlilere ellerinde bulunan çiçek ve bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlayan uygulama yoğun ilgi görüyor.

ABB Çevre, Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, Başkentlilerden tam not alan yeni uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Uygulamamıza ilk etapta Batıkent Metrosu’nda başladık. Oradaki karşılaştığımız yoğun ilgiye bakarak devamını sağlama kararı aldık. Bugünkü adresimiz Beşevler Metrosu. Bir hafta boyunca 10.00-19.00 saatlerinde ücretsiz bir şekilde vatandaşımızın elinde bulunan çiçeklerin takasını sağlayıp, bakımlarını gerçekleştireceğiz. Beşevler’den sonra diğer Metro ve Ankaray İstasyonlarında takas uygulamasına devam edeceğiz. Vatandaşlar uygulamaya çok ilgi gösteriyor, pozitif geri dönüşler alıyoruz.”