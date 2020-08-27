CHP’li Akıllı: "Ülkemizin tam bağımsız bir ülke olarak yürüyüşü mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız"

Büyük Taarruz’un 98. yıl dönümünde ekonomik bağımsızlığın her zamankinden daha çok tehdit altında olduğunu belirten CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, bugün de ekonomisiyle, tarımıyla, sanayisiyle güçlü; işçisi, memuru, çiftçisiyle mutlu bir ülke olma mücadelesini sürdürdüklerini ifade etti.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında 30 Ağustos’un Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda emperyalist güçlere karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerinden birisi olduğunu belirterek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesinden geri adım atmayacaklarını ve 30 Ağustos’u ülkenin her köşesinde coşkuyla kutlayacaklarını söyledi.

Aysun Palalı Köktaş, Veli Şahin, Tekin Araç ve Ayfer Ayaz gibi il yöneticilerinin de bulunduğu basın açıklamasında Akıllı, şunları söyledi:

"98 yıl önce bugün 26 Ağustos 1922’de büyük zaferimizin ilk adımı atılmıştır. Bugün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı ve laik bir ülke olarak yürüyüşü mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruz’un 98’inci yıl dönümünü kutluyor, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz."