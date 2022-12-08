CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusu

Emekli Cumhuriyet Savcısı Veli Kafes, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında “Nüfusunu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “iftira”, “görevi kötüye kullanma” ve “gürültüye neden olma” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Emekli Cumhuriyet Savcısı Veli Kafes, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında “Nüfusunu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “iftira”, “görevi kötüye kullanma” ve “gürültüye neden olma” suçlarından suç duyurusunda bulundu. Emekli Savcı Kafes, suç duyurusu dilekçesinde oturdukları site içerisindeki çarşının terasında bulunan soğutma ünitesinin çıkardığı gürültü nedeniyle Çankaya Belediyesi’ne şikayet dilekçesi verdiklerini, belediyenin de çarşıyı işleten inşaat firması hakkında para cezası uyguladığını ve soğutma sistemini mühürleyerek gerekli önlemlerin alınması için 30 gün süre verdiğini belirtti. Dilekçede, firmanın kararın iptali için dava açtığını, Ankara 7’nci İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması istemini reddettiği belirtildi.

Kafes, belediyenin aldığı kararın uygulanmadığını ve mühür bozma suçu işlenerek soğutma sisteminin çalışmaya devam ettiğini belirttiği dilekçede “Belediyeden tekrar ses ölçümü için geldiklerinde mahkemenin kararını hatırlatıp yeni bir karara kadar mührün kaldırılıp soğutma ünitesinin çalıştırılmasının suç olduğunu hatırlattım. Polis memurlarıyla konuşurken, ‘Kimmiş o savcı? Nerede?’ şeklinde bağırma sesi duydum. Hayatımda ilk kez karşılaştığım şüpheli, ‘Ben CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç. Kimsin sen? Burada ne işim var? Çık git buradan’ diyerek üzerime yürüdü. Ben durumu anlatmak isteme rağmen, ‘Sen şikayetçi olamazsın. Kat maliki olarak ben şikayetçi değilim. Ben senden şikayetçiyim. 165 kat maliki adına karar veriyorsun. Herkesin huzurunu bozuyorsun. Sana ne kardeşim. Seni buradan attıracağım, çık buradan’ diyerek bağırmaya devam etti” ifadelerine yer verdi.

Kafes verdiği suç duyuru dilekçesinde Özkoç’un polis memurlarına baskı yaptığını iddia etti. Dilekçesinde olay anı hakkında ise Kafes “Bu sırada koruması ve şoförü kısa bir süre önce ameliyat geçirdiğim sol kolumu sıkıca tutup kıvırarak beni çekmeye çalıştı ve canım yaktı” ifadelerini kullandı.

Kafes dilekçesiyle birlikte, olay anında eşi tarafından çekilen görüntülerin bir kısmını da savcılığa teslim etti.