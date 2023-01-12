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CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya son çağrı: “Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) çağrıda bulunarak, “Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesiye kadar mühlet tanıyorum” dedi.
ANKARA 12.01.2023, 19:36
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) çağrıda bulunarak, “Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesiye kadar mühlet tanıyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesiye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim” ifadelerini kullandı.