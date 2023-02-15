CHP lideri Kılıçdaroğlu: "YSK seçim erteleme talebinde bulunursa demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK seçim erteleme talebinde bulunursa demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini karış karış gezdiğini, CHP milletvekillerinin de depremin ilk saatinden beri deprem bölgesinde olduğunu ifade ederek, “Başta büyükşehir olmak üzere bütün belediyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hepsi orada özveriyle çalışıyorlar. Gördüklerimizi unutamıyorum, gecelerdir uyuyamıyorum. Bir üzülüyorum, bir öfkeleniyorum, duygularım karmakarışık. Ailesiz kalan çocuklar var, evlat kaybetmiş annelere sarıldım” diye konuştu.

“Seçim, savaş dışında ertelenemez”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerin ertelenmeye çalışıldığını öne sürerek, “Ertelemeden bahsediyorlar. Halkıma açık ve net söylüyorum. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Seçim, savaş dışında ertelenemez. Savaş içinde bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi verir. Yüksek Seçim Kurulunda da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur. Bunu Yüksek Seçim Kurulu talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur, biz bunu böyle okuyacağız” şeklinde konuştu.