CHP lideri Kılıçdaroğlu: “300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para, yatırım için gelecek”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para, yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz, ödeyeceğiz diye değil; gelecekler helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 7 Proje-47 Bin 970 Konut Temel Atma ve Tanıtım Töreni’ne katıldı. Törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ta katıldı.

“En büyük arzum, her evde huzurun, her evde bereketin olmasıdır”

Gerçekleştirilen törende 47 bin 970 konutun temelinin atılacağının altını çizen Kılıçdaroğlu, “İnşallah bu evlerde insanlar huzur içinde yaşayacaklardır. Doğanın ortasında, yeşilliği bol olan, dışarıya çıktığı zaman huzur içinde çıkan ailelerle karşılaşacağız. En büyük arzum, her evde huzurun, her evde bereketin olmasıdır. İnsanlar huzurluysa, acaba ev kirasını nasıl öderim diye bir kaygı duymayacaklarsa, evlerinde rahat oturacaklarsa siyaset kurumu görevini yerine getirmiş demektir. Bugün kira fiyatlarındaki olağanüstü artış ve kiracıların hemen hemen her gün medyada çığlıklarını duymak aslında izlenen politikanın ne kadar yanlış olduğunu bize gösteriyor” dedi.

“300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para, yatırım için gelecek”

Seçim vaadi olarak 300 milyar dolar yatırım yapacak yabancı yatırımcı sözünün eleştirilmesine cevap veren Kılıçdaroğlu, “Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika’ya gitmiştim, İngiltere’ye gitmiştim, teknoloji konusundaki atılımı acaba Türkiye’mize, güzel ülkemize nasıl getiririz onun da mücadelesini, onun da çabasını harcamıştım. Londra’da Türkiye’ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm, onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor diyor ki, ‘300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak?’ Nebati konuşuyor, ‘Nasıl para buraya gelecek’ diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para, yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz, ödeyeceğiz diye değil; gelecekler helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar. İstedikleri demokrasi, istedikleri insan hakları, istedikleri can ve mal güvenliği. Onu da yani her hâlükârda söz verdik ve mutlaka yapacağız, mutlaka getireceğiz onu da” ifadelerini kullandı.