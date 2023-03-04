CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: “(CHP’li belediye başkanları toplantısı) Desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduklarını ifade ettiler”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediye başkanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaretlerine ilişkin, “Desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduklarını ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanlarında olacağını söylediler” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediye başkanlarının toplantısının ardından ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Torun, 11 büyükşehir belediye başkanından 10 tanesinin ziyarete katılabildiğini, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın deprem nedeniyle görüşmeye katılamadığını belirterek, “Desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduklarını ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanlarında olacağını söylediler ve ardından da belli bir değerlendirmeye geçildi. Burada da özellikle deprem bölgesinde büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı katkılar, destekler gerek Kahramanmaraş’ta, Adıyaman’da, Hatay’da ve diğer deprem bölgelerinde büyükşehir belediye başkanlarımız yaptıkları hizmetleri aktardılar. Belli bir sohbet havasında geçti ve ardından da ayrıldılar” diye konuştu.

Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılmıştı.