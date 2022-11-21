CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak: “Terörle mücadelemiz meşrudur”

CHP Genel Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Öztrak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı hava harekatına ilişkin, “Duruşumuz son derece nettir, izaha da muhtaç değildir. Terör bir insanlık suçudur ve her türlü terör eylemini ve terör örgütünü lanetliyoruz. TSK’nın teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeri, ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden, askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor ve biliyor. Bir kez daha Irak ve Suriye’de Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin diyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili adaylık açıklamasının anımsatılması üzerine Öztrak, adaylık kararını 6’lı masada bulunan 6 partinin genel başkanlarının vereceğini ve onun dışındaki her açıklamanın sadece söyleyenleri ilgilendireceğini belirtti.