Çevre Haftası kutlamaları Gölbaşı’nda başlıyor

Gölbaşı Belediyesi, 1-7 Haziran Çevre Haftası’nda Gölbaşı’nda ağaçsız alan bırakmayacak. Ankara Çevre İl Müdürlüğü ile ortak düzenlenecek etkinliklerde çöp toplama ve fidan dikimi etkinliği yapılacak.

1-7 Haziran Çevre Haftası etkinliklerinin startını veren Gölbaşı Belediyesi, temiz çevre ve doğa bilinci oluşturmayı amaçlıyor. Etkinliklerin 1 Haziran Çarşamba Günü Gölbaşı TOKİ Pazaryeri alanında gerçekleşecek çevre temizliği ve ağaç dikme töreni ile başlayacağını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Etkinliklerimiz 5 Haziran tarihine kadar aralıksız devam edecek. 2 Haziran günü gerçekleştireceğimiz Mogan Gölü kenarındaki işletmelere bilinçlendirme eğitimi sayesinde esnafımızı çevre dostu olmaları hususunda bilgilendirmiş olacağız. Esnaflarımıza bu sayede çevresel konularda farkındalık eğitimi sunmuş olacağız. 3 Haziran Cuma günü saat 10.00’da ise Çevre Haftası Bisiklet Turu etkinliğimiz gerçekleşecek. Sera gazlarının azaltılması ve hava kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Vilayetler Evi ve Atatürk Sahil Parkı arasında düzenlenecek olan bisiklet maratonumuza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

5 Haziran Pazar günü dolu dolu bir program ile şenliği sonlandıracaklarını ifade eden Şimşek, “Türkiye Çevre Haftası etkinliklerimiz çerçevesinde Atatürk Sahil Parkı ve Vilayetler Evi arasında çevresel farkındalık için yürüyüş gerçekleştireceğiz. Ardından kukla şov ve Ümit Özdizlekli konseri ile dolu dolu bir programın kapanışını yapacağız” diye konuştu.