Çerkesler Yenimahalle’de buluştu

Birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, bu kez de Çerkes Derneği tarafından organize edilen Ürdün’ün Efsanevi Topluluğu “Al Jeel” dans gösterisine ev sahipli yaptı.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde, “Al Jeel” dans gösterisi gerçekleştirildi. Çerkeslerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Çerkes Derneği Başkanı Bislan Jalouqa ve çok sayıda vatandaş katıldı. 50 kişilik kadrosuyla Ürdün’ün sevilen dans topluluğu Al Jeel’in muhteşem çerkes kareografisi ile başlayan programda, müzisyenler Rami Daroka, Marem Gökhan Şen, Blan Jalouqa ve Huaj Metin Yıldız zengin, köklü ve geleneksel repertuarlarıyla geceye damga vurdu. Sevilen şarkıları ve Çerkes ezgilerini seslendiren sanatçılar seyirciden büyük alkış topladı.

“Çerkesler özlerini koruyor”

Çerkeslerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Tarihin derinliklerinden gelen eşsiz folklorunuz, diliniz, müziğiniz ve özünüzde ne varsa yaşatmak istediğiniz kültürünüzü gelecek kuşaklara aktarmakla ilgili hassasiyetinizi biliyor ve saygı duyuyorum. Ana vatanlarından bir soykırımla sürgün edilen Çerkesler, Anadolu topraklarını da kendi toprakları bilmiş, hem özlerini korumuş hem de o toplumla kaynaşmış, Türkiye Cumhuriyetinin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Bu akşam da Ürdün’den gelen misafirlerimiz ile Ankaralı Çerkes kardeşlerimizin kucaklaşmasına tanık oluyoruz.