Cengiz Aytmatov’un 93. doğum günü Keçiören’de kutlandı

Keçiören Belediyesi tarafından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 93’üncü yıl dönümü anısına adının verildiği ‘Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov Parkı’nda doğum günü etkinliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un doğumunun 93’üncü yıl dönümü anısına adının verildiği ‘Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov Parkı’nda doğum günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Kırgızistan Büyükelçiliği çalışanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aytmatov; kültürümüzü, edebiyatımızı, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatan ve 20’nci asrın esareti altında bu dönemi bize aktaran kıymetli bir yazardır. Eserleri 178 dile çevrilmiş, tüm dünyanın ışığı ve rehberi olan bir değerdir. Kızıl Elma ve Selvi Boylum Al Yazmalım eserlerini yazmak yürek ister. 1990’lara gelinceye kadar Cengiz Aytmatov’un saklı ve gizli kalan bir dünyası vardı. Kendisi acılarla, sıkıntılarla bizi bize anlatan kıymetli bir yazar. Çok özel, sayısız eser bırakmıştır. Eserleri sadaka-i cariyedir. Devletlerimiz, milletlerimiz dillerini unutmadıysa bunu yazarlarımıza, edebiyatçılarımız borçluyuz. Er Manas Batur gibi Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’da da birçok sanatçılarımız var. Kültürlerin ve kültürümüzün yaşamasında, nesilden nesile aktarılmasında önemli rolleri var” dedi.

“Güzel insanlara selam olsun”

Vatanını her şeyden önde tutan yazarların kıymetine değinen Başkan Altınok, “Darağacına çekilen, idam sehpasına getirilen, kurşuna dizilen sanatçılarımız ve edebiyatçılarımız var. ‘Vatanıma ve mukaddesatıma ihanet edemem’ demiştir bu yazarlarımız. Aytmatov da ‘doğduğum topraklara ihanet edemem, bunun bir bedeli yok’ demiştir. İşte böylesine yiğit, kahraman, güzel insanlara selam olsun. Aytmatov, ‘İnsan olmak, insan kalmak; adam olmak adam kalmak’ diyor. Bu sözleri yüreklere, gönüllere yazmak lazım. Derin, çok anlamlı bir sözdür” dedi.

Etkinlikte kürsüye gelen Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev, Cengiz Aytmatov’un yaşadığı dönemde ele aldığı eserlerin dönemin sosyal problemlerini gündeme taşıdığını, Kırgızistan’ın ve Türk dünyasının uluslararası alanda tanıtılmasına büyük katkı sağladığını aktardı.

Programın sonunda dualar eşliğinde Cengiz Aytmatov büstüne karanfil bırakıldı.