ÇEM’de sömestire özel kış çocuk atölyesi

Keçiören Belediyesi bünyesindeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM), 24-28 Ocak tarihleri arasında Kış Çocuk Atölyeleri düzenleyecek.

Kış Çocuk Atölyeleri’nde 7-11 yaş arası çocuklar akıl oyunları, jimnastik, hızlı okuma ve hafıza teknikleri, robotik kodlama, tasarım ve ahşap atölyelerinde hem eğlenecek hem de öğrenecek. Atölye çalışmalarının dışında öğrenciler için ilçedeki turistik noktalara geziler de düzenlenecek.

Kış Çocuk Atölyesi’nin 15 kişilik sınıflarda 4 gruptan oluşacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın sömestiri dolu dolu geçirmesi için uzman öğretmen kadromuzla Kış Çocuk Atölyeleri oluşturuyoruz. Geleceğimiz olan yavrularımızı bilim, sanat ve spora teşvik etmek, sosyal hayata katılımlarını artırmak için ÇEM’de yetenek odaklı çalışmalar yapıyor, çocuklarımızın ilgi alanlarına göre atölye çalışmaları yürütüyoruz. Kapımız tüm çocuklarımıza sonuna kadar açıktır” dedi.

Kış Çocuk Atölyeleri kayıtları 7-11 yaş arası çocuklar için 18-20 Ocak tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştiriliyor. Kayıt sırasında öğrencilerin hangi atölye ve gezilere katılabileceğiyle ilgili ailelere bilgilendirme yapılarak onay alınıyor. Onay formunu imzalayan veliler çocuklarının kayıtlarını rahatlıkla yaptırabiliyor.