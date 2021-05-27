Çankaya’ya yeni sanat merkezi: ’Fikret Otyam Sanat Merkezi’

Ressam, gazeteci-yazar Fikret Otyam’ın adı, Çankaya’da 2 Haziran’da hizmete açılacak yeni sanat merkezinde yaşayacak.

Usta ressam, fotoğrafçı, gazeteci ve yazar Fikret Otyam’ın adı Çankaya’da yaşayacak. Çankaya Belediyesi, Fikret Otyam’ın adını taşıyan yeni sanat merkezini 2 Haziran’da açıyor. Otyam’ın doğumunun 95. yıl dönümünde açılacak yeni sergi ve etkinlik mekanı 270 metrekare kapalı alana sahip olacak. Konutkent Mahallesi’nde hizmete açılacak merkez, içinde barındırdığı donanımlar sayesinde modern sanatın yeni adresi olacak. Yüksek tavanlı, butik bir sergi salonuna ve resital, konser, gösterim, söyleşi gibi birbirinden farklı pek çok açık hava etkinliğine ev sahipliği yapacak merkezde 200 metrekare büyüklüğünde bir açık fuaye alanı da bulunuyor.

Yeni sanat merkezinin açılışı için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ten ölür canlar bizimdir ve Otyam da öyle biridir, eserleriyle düşünceleriyle her zaman aramızdadır. Herkesin Anadolu insanını göz ardı ettiği dönemde Otyam bizlere Anadolu insanını tanıttı. Onun bütün amacı, gayreti halkıyla buluşmak üzereydi. Bu yüzden Otyam’ın adını her zaman hatırlatacak bir sanat merkezini Çankaya’mıza kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Sanatçı, aydın kimliğiyle yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” açıklamalarında bulundu.