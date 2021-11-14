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Çankaya’ya iki yeni park

Ankara’nın Çankaya Belediyesi, Cevizlidere Mahallesi’nde yapımı tamamlanan iki yeni parkı törenle halkın hizmetine açtı. Parklardan birine usta sanatçı Edip Akbayram’ın adı verilirken, diğerinin adı ise “Cevizlidere Çocuk Parkı” oldu.

ANKARA 14.11.2021, 11:31
Çankaya’ya iki yeni park

Ankara’nın Çankaya Belediyesi, Cevizlidere Mahallesi’nde yapımı tamamlanan iki yeni parkı törenle halkın hizmetine açtı. Parklardan birine usta sanatçı Edip Akbayram’ın adı verilirken, diğerinin adı ise “Cevizlidere Çocuk Parkı” oldu.

Çankaya Belediyesi yeni parklarını birbiri ardına hizmete açmaya devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde yapılan ve halkın hizmetine sunulan 87 yeni parka şimdi Cevizlidere Mahallesi’nde yapımı tamamlanan iki yeni park daha eklendi. Ceyhun Atuf Kansu Caddesi üzerinde bulunan iki yeni parktan birine Halk Müziği’nin büyük ustası Edip Akbayram’ın adı verilirken diğer parka ise Cevizlidere Çocuk Parkı adı verildi.

“Değerlerimizi hayattayken onurlandırmak istiyoruz”

Edip Akbayram’ın Türkiye’nin büyük bir değeri olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz değerlerimizi onlar hayattayken onurlandırmak istiyoruz. Çünkü, önemli olan hayattayken değer bilinmesidir. Edip Akbayram Parkı’nı bugün Edip abiyle birlikte açıyoruz. Edip Akbayram onurlu bir yaşamın adı, güçlü bir sesin adı, emeğin ve özgürlüğün adı. Edip Akbayram adını Çankaya’da yaşatacak olmaktan çok büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Sözlerine, “Edip Abi iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin, iyi ki o aşk dolu, hasret dolu, özlem dolu şarkılarınla bizimlesin” ifadeleriyle devam eden Taşdelen, “Edip Akbayram Parkı ve Cevizlidere Çocuk Parkı Çankayamıza hayırlı olsun” dedi.

“Bu onuru yaşatan Alper Taşdelen’e teşekkür ederim”

Adına yapılan parkın açılışında konuşan Edip Akbayram ise “Dünyanın her yerinde sanatçılar öldükten sonra değer kazanırlar. Ben, 50 yıldır Cumhuriyet sanatçısı olarak sanat adına ülkemde bir şeyler yapmaya çalıştım. Bana bugün sanatçı kimliğimi hatırlattıkları ve büyük bir onur yaşattıkları için Alper Taşdelen’e ve Çankaya halkına çok teşekkür ediyorum. Biz bugün burada bu mutluluğu bu onuru yaşıyorsak bu Cumhuriyet sayesinde olmuştur. Bu Cumhuriyeti kuran dünyanın en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Edip Akbayram Parkı toplam 4 bin 45 metrekare alana sahip. Bin 936 metrekare yeşil alanı bulunan parkta basketbol sahası, fitness alanı, koşu yolu ve çocuk oyun alanı da bulunuyor.

Edip Akbayram Parkı’nın karşısında bulunan “Cevizlidere Çocuk Parkı” ise 2 bin 480 metrekare alana kuruldu. Bin 257 metrekare yeşil alanı olan park, iki çocuk oyun alanı ve oturma birimleri ile bölge halkına hizmet verecek.

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