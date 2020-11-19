Çankaya’nın Yıldız’ı yükseliyor

Çankaya Belediyesi, pandemiye rağmen yatırımlarına devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ilçesine yakışır hizmetlere ve yatırımlara imza atan Çankaya Belediyesi, Yıldız bölgesinde büyük bir ihtiyacı karşılayacak olan hizmet binasının inşaatını sürdürüyor.

Halkın yararına halk için çalışmaları ilke edinen ve halkın doğrudan yararlanacağı hizmetleri bir bir yerine getiren Çankaya Belediyesi, temelini Eylül ayında attığı Yıldız Hizmet Binasında büyük ilerleme kaydetti. Çankaya’nın kalbi Kızılay’da bulunan Belediye Hizmet Binasının yanı sıra Çayyolu Hizmet Binasına ek şimdi de Yıldız ve çevresinde yaşayan vatandaşların yararlanabileceği Çankaya Belediyesi Hizmet Binasını hizmete sunmak için gün sayıyor.

İçerisinde 260 metrekarelik kütüphane, 700 metrekarelik hobi ve kişisel gelişim kurslarının verileceği dersliklerin olacağı Çankaya Evi, 260 metrekarelik ağız ve diş sağlığı polikliniği ile binanın çehresini değiştirecek yeşil alanın yer alacağı Yıldız Hizmet Binası çok büyük bir ihtiyacı gidermekle kalmayıp bölgeye yeni bir soluk kazandıracak.

Çalışmaların yoğun olarak sürdüğü Yıldız Hizmet Binasında kaba inşaatın yanı sıra katlar birer birer tamamlanıyor. Bölgenin fiziki yapısına uygun olarak süren çalışmalar sonucunda binanın gelecek yılın bahar ayında hizmete sunulması planlanıyor.

Pandemi bizi durduramıyor

Pandemi sürecinde dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın durma noktasına geldiğine dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi sürecinde birçok yerde olduğu gibi bizim de gelirlerimiz düştü. Ama buna rağmen halkın yararına olacak yatırımları halka kazandırmaya devam ettik. Hiçbir bahanenin altına sığınmadan yatırımlarımızı sürdürerek Çankayalıların mutluluğu için çalışıyoruz. Pandemi sürecinde temelini attığımız hizmet binamızı inşallah gelecek yıl bahar ayına yetiştireceğiz” diye konuştu.