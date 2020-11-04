Çankaya’nın parkları rengarenk
ÇANKAYA BELEDİYESİ, BU KIŞ İÇİN ÜRETMEYİ HEDEFLEDİĞİ 300 BİN KIŞLIK ÇİÇEĞİN İLK BÖLÜMÜNÜ PARKLARA DİKMEYE BAŞLADI
Çankaya Belediyesi, bu kış için üretmeyi hedeflediği 300 bin kışlık çiçeğin ilk bölümünü parklara dikmeye başladı. Kasım ayı sonuna kadar üretilecek 300 bin kışlık çiçek, beyaz, mor, kırmızı, sarı, mavi renkleriyle Çankaya parklarını süsleyecek.
Kendi seralarında üretim yapan Çankaya Belediyesi, bu yıl için hedeflediği 300 bin kışlık çiçek çalışmalarına devam ediyor. Belediyenin Çukurambar Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarda kendi işçileriyle ürettiği ilk 20 bin çiçek parkları süslemeye başladı. Park ve yeşil alanıyla başkentin en yeşil ilçesi olan Çankaya’da kış mevsimi de renkli geçecek. Soğuk havaya dayanıklı olduğu için çuha, lahana ve menekşe üretimi yapılan seralarda bu kış için 20 bin çuha, 20 bin lahana ve 260 bin menekşe üretilirken, bir bölümü tamamlanan çalışmalar kapsamında belediye işçileri 20 bin çiçeğin dikimine başladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3