Çankaya’nın halk dansları markası HOY-TUR 50 yaşında

Çankaya Belediyesinin dünya şampiyonu halk dansları topluluğu Hoy-Tur, 50 yaşında. 1970 yılında Bahçelievler’de yedi gönüllü tarafından küçük bir dükkanda kurulan Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, bugüne kadar üst üste 9 Türkiye, 5 Dünya birinciliği kazandı.

Çankaya Belediyesinin, uluslararası festival ve yarışmalarda çok sayıda ödülü bulunan, beş kıtada gösteriler sunmuş Hoy-Tur halk dansları topluluğu 50. yılında. Katıldığı ulusal ve uluslararası yatışmalarda, üst üste 9 Türkiye, 5 Dünya birinciliği kazanan Hoy-Tur, bugün hala kültürel değerleri yaşatmak için genç dansçılar yetiştiriyor.

1988 yılında Çankaya Belediyesi ile ortak faaliyet düzenlemeye başlayan HOY-TUR, televizyonun ilk günlerinden itibaren "Oyun Treni", "Oyun Gemisi", "Dımıdan", "Bizden Size", "Bindallı", "Anadolu’nun sesi", “Türkü kervanı”, “THM konserleri”, "Türkü Türkü Türkiye’m", "Sayısal Gece", "Bir Dilden Bir Telden", "Bayram Özel Programları" gibi birçok programla halk danslarının ülke genelinde sevilmesini sağladı.

Hoy-Tur, bugüne kadar; Almanya, Yunanistan, İtalya, Macaristan, KKTC, Polonya, Fransa, Hollanda, Avusturya, İspanya, Monako, Danimarka, Azerbaycan, Çin, Japonya, Avustralya, Amerika, Singapur, Sırbistan, Romanya, Hırvatistan, Makedonya ve Cezayir’de gerçekleştirilen 50’den fazla festival, turne ve fuarda Türkiye de dahil olmak üzere, toplam 220 festivalde 3 bine yakın gösteri sundu.

Ulusal halk danslarımızın en iyi şekilde sergilenmesi ve genç kuşaklara aktarılmasının yanı sıra, yörelerimizin araştırma ve derleme çalışmalarına katkı sunan Hoy-Tur, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 1984 yılında Barak (Antep) ve 1985 yılında Taşeli yöresi araştırmaları ile “Araştırma Büyük Ödüllü” ne layık görüldü. 1991 yılında da Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından verilen "Tahir Alangu Teşvik Ödülü" nü kazandı. Hoy-Tur, 1996 yılında Amerikan Üniversitesi tarafından da "Eğitim ve Kültür Hizmet Ödülü “ne, 2000 yılında, Truva Kültür ve Sanat Vakfı tarafından “En İyi Halk Oyunları Topluluğu” ödülüne layık görüldü.

Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, hala Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Sıhhiye’de hizmete açtığı Dans Merkezinde, folk kültürünü yaşatmak için yeni dansçılar yetiştiriyor.