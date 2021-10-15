Çankaya’nın 1 milyar 350 milyon liralık bütçesi kabul edildi

Ankara’nın Çankaya ilçesinin 2022 Mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Çankaya’nın 2022 Mali yılı bütçesi 1 milyar 350 milyon lira olarak belirlenerek kabul edildi. Ankara’nın merkezi Çankaya’nın 2022 Mali yılı bütçesinin hayırlı olması dileğinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ülke olarak çok ağır şartlardan geçilmesine rağmen pandemi döneminde gelirlerini artırmış olan nadir belediyelerden biri olduklarını belirtti.

“Ben 926 bin Çankayalının belediye başkanıyım”

Bir milyona yakın Çankayalıya hizmet verdiklerini dile getiren Taşdelen, “Hangi partiye oy verirse versin, hangi inançtan olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun ben 926 bin Çankayalının belediye başkanıyım. Bir diğer husus da bu 7 yılda Çankaya Belediyesi olarak bir kuruş borç almadık, kredi kullanmadık. İlçe belediyeleri ile mukayese edildiğinde hizmet anlamında, proje anlamında açık ara öndeyiz. Biz her bir Çankayalının yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Buradaki heyetin azminin temelinde Atatürk sevgisi var”

Çankaya halkına yakışır hizmetler vermeye devam edecekleri belirten Alper Taşdelen, “Biz azimliyiz, biz kararlıyız, biz başarılıyız ve başarılı olmaya devam etmek zorundayız. Çünkü burada gördüğünüz heyetin hepsinin azminin temelinde yüreğindeki Mustafa Kemal Atatürk sevgisi vardır. Burası Çankaya, burası Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesidir. O yüzden biz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e çalışarak layık olacağımızı biliyoruz. Bu nedenle çok çalışıyoruz. Çankaya Belediyesinin her bir kuruşu namus bilinip öyle harcanır, biz halkçı belediyeciliğin en iyi örneklerinden biriyiz” ifadelerine yer verdi.